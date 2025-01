O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se pela primeira vez este ano a 21 de janeiro, numa reunião que tem na ordem de trabalhos a habitual “análise da situação política”.

A convocatória do primeiro Conselho Nacional ordinário do ano foi divulgada no jornal oficial do PSD, o Povo Livre, e irá realizar-se no Centro de Congressos de Lisboa.

Na ordem de trabalhos, além da análise da situação política, consta também a apresentação, discussão e votação do orçamento do partido para 2025.

A última reunião do órgão máximo do PSD entre Congressos tinha sido em 23 de setembro do ano passado, e durou apenas meia hora, já que foi convocado para adiar a reunião magna dos sociais-democratas devido aos incêndios de setembro.

O 42.º Congresso do PSD realizou-se em 19 e 20 de outubro, em Braga, já depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2025.