O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), Flávio Martins, defendeu hoje melhores condições de voto para os eleitores portugueses registados fora do País e a revisão do número de representantes dos dois círculos da emigração.

Flávio Martins, que liderou uma delegação de 11 dirigentes do CCP para uma reunião com a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, defendeu ainda mais apoio às associações representativas da diáspora portuguesa.

O presidente do CCP pediu aos deputados soluções “urgentes” para que os eleitores portugueses inscritos fora do País possam votar nas próximas eleições presidenciais de janeiro, reconhecendo o problema técnico que é, na eventualidade de se ter de realizar uma segunda volta e na impossibilidade de se fazer chegar os boletins de voto aos eleitores, se utilizem os boletins que sobram da primeira volta.

Flávio Martins defendeu ainda o reforço da representatividade dos portugueses da diáspora, apelando à Assembleia da República para “analisar a questão e considerar o aumento do número de deputados”.