As cinco ilhas do grupo central dos Açores vão estar sob aviso laranja até às 00h00 devido à precipitação, enquanto as ilhas do grupo Ocidental e Oriental vão estar sob aviso amarelo, indicou hoje o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja para o grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) devido a precipitação por vezes forte vai vigorar até às 00h00 locais (1h00 em Lisboa), passando para aviso amarelo até às 3h00 de segunda-feira.

Aquelas cinco ilhas vão estar também com aviso amarelo devido ao vento a partir das 21h00 de hoje e até às 6h00 de segunda-feira.

Para o grupo Oriental, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o IPMA lançou avisos amarelos devido à chuva (até às 06:00 de segunda-feira), ao vento e à precipitação marítima (ambos a vigorar até às 12h00 de segunda-feira).

O aviso amarelo para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) vai estar em vigor até às 21h00 de hoje devido à precipitação.