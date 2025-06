Várias centenas de pessoas juntaram-se hoje no Largo do Chiado, em Lisboa, para pedir paz no Médio Oriente e o fim do genocídio em Gaza, exigindo também ao Governo o reconhecimento da Palestina enquanto Estado.

A manifestação, com o mote “Solidariedade com a Palestina – Fim ao Genocídio”, teve início às 18:00 e foi coorganizada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), Organização conjunta do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), Projecto Ruído – Associação Juvenil e pela CGTP.

No protesto estiveram presentes o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, entre as centenas de manifestantes que empunhavam bandeiras da Palestina e cartazes com mensagens de apelo ao fim da guerra.

Desde que Israel rompeu o cessar-fogo com o movimento islamita palestiniano Hamas, em 18 de março, 4.210 habitantes de Gaza do território foram mortos, de acordo com dados do Ministério da Saúde do enclave palestiniano.

Na madrugada de terça-feira, um ataque israelita ter morto pelo menos 27 palestinianos, deixando outros 157 feridos, de acordo com o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que gere um hospital de campanha em Rafah.

Também hoje o exército israelita confirmou que a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), o grupo apoiado por Israel e pelos Estados Unidos que distribui alimentos no enclave, não ia abrir os seus centros de distribuição, com a organização a anunciar que os centros vão permanecer fechados para reforma e melhorias de eficiência, e que as operações devem ser retomadas na quinta-feira.