O apoio excecional aos prejuízos dos incêndios na agricultura recebeu 183 candidaturas relativas ao concelho de Baião, num valor global de 654 mil euros, informou aquele município do distrito do Porto.

Dessas candidaturas, 108 foram submetidas através do Balcão de Apoio de Baião, em funcionamento desde 11 de outubro, para prestar informação e auxiliar os munícipes no processo de candidatura, assinala-se num comunicado.

Relativamente às candidaturas que reportam aos prejuízos causados em habitações, a linha de apoio entretanto aberta não registava qualquer candidatura referente a Baião até ao dia 5 de dezembro, informa-se ainda.

O município assinala, por outro lado, que decorre desde terça-feira a submissão de candidaturas relativas a prejuízos diretos ou indiretos registados na apicultura.

O prazo para a apresentação de candidaturas às três linhas de apoio decorre até 31 de dezembro.

Baião é o concelho do distrito do Porto com maior mancha florestal. Nos incêndios que lavraram de 17 a 19 de setembro foram destruídos cerca de 6.000 hectares, o que corresponde a metade da área florestal do território, incluindo zonas de paisagem protegida.

No dia 30 de setembro, o município foi visitado pelo Presidente da República e pelo primeiro-ministro, que observaram no terreno os prejuízos causados pelos vários incêndios.