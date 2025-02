O Bloco de Esquerda revelou hoje que apresentou um projeto de resolução para integração da travessia fluvial do Sado Setúbal/Troia no passe Navegante, através da inclusão no Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART).

Em nota de imprensa, o grupo parlamentar do BE adianta que a iniciativa “pretende corrigir desigualdades no acesso aos transportes públicos e promover uma maior adesão ao transporte público”, lembrando que tem havido contestação aos preços dos bilhetes praticados pela empresa Atlantic Ferries, concessionária da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e Troia.

“A travessia fluvial do Sado entre Setúbal e Troia enfrenta críticas devido aos altos preços dos bilhetes, que são substancialmente mais caros em comparação com outras áreas metropolitanas”, lê-se na nota.

Face aos elevados encargos para os utentes, o BE apela ao Governo para que intervenha junto das entidades municipais e intermunicipais, como a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), para garantir a integração da travessia fluvial no PART.

“Com a implementação do PART na Área Metropolitana de Lisboa, o contraste de preços tornou-se ainda mais evidente”, sublinha o grupo parlamentar do BE, lembrando que “o PART, criado em 2019 e financiado pelo Fundo Ambiental, tem como objetivo a redução dos preços dos transportes públicos, mas ainda apresenta insuficiências na sua concretização”.

Na nota de imprensa, o Bloco de Esquerda defende também que a “integração da travessia fluvial do Sado no PART é essencial para promover a igualdade no acesso aos transportes públicos e para reduzir a dependência do transporte individual”.

O BE recorda, ainda, que “a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) publicou um parecer recomendando a inclusão da travessia fluvial do Sado no sistema tarifário Navegante e a implementação de um subsídio social à mobilidade para os residentes e trabalhadores na península de Troia”.

De acordo com o tarifário em vigor na Atlantic Ferries, uma viagem de ida e volta nos catamarãs custa 9,30 por passageiro, o passe mensal normal 99,30 euros e o passe mensal de estudante 51,60 euros.

Nos ferries, que asseguram o transporte de veículos entre Setúbal e Troia, uma viagem de ida e volta para uma viatura ligeira, incluindo o condutor, fica em 37,80 euros, mas cada ocupante adicional da viatura terá de pagar mais 11,00 euros por cada viagem de ida e volta.