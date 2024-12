Automobilista envolvido na morte de Claudisabel condenado a três anos de pena suspensa

O Tribunal de Grândola, no distrito de Setúbal, condenou hoje a uma pena suspensa de três anos de prisão o automobilista envolvido no acidente rodoviário que provocou a morte da cantora Claudisabel.

Na sessão de leitura de sentença, realizada hoje à tarde, naquele tribunal alentejano, o arguido, Marco Silva, de 50 anos, foi condenado em cúmulo jurídico a esta pena, suspensa por três anos, por um crime de homicídio por negligência e um crime de condução em estado de embriaguez.

Claudisabel, nome artístico de Cláudia Isabel Leiria Madeira, morreu na sequência da colisão entre dois automóveis ocorrida na madrugada do dia 19 de dezembro de 2022, na Autoestrada do Sul (A2), junto a Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.