Os Açores vão criar um Sistema Integrado de Monitorização Inteligente de Fluxos Turísticos, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para reforçar a gestão sustentável do turismo na região, anunciou hoje o executivo açoriano.

“Os Açores posicionam-se na vanguarda da transição verde e digital aplicada ao turismo, reforçando o compromisso com a sustentabilidade ambiental, económica e social do setor”, afirmou a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas (PSD/CDS-PP/PPM), Berta Cabral, citada em comunicado.

A nova plataforma vai “fornecer dados em tempo real sobre perfis, mobilidade e padrões de visitação dos turistas nas nove ilhas”.

Segundo o executivo açoriano, esta informação “será fundamental para sustentar decisões baseadas em dados, contribuindo para um turismo mais sustentável e equilibrado”.

A criação do Sistema Integrado de Monitorização Inteligente de Fluxos Turísticos dos Açores foi adjudicada ao Agrupamento Ubiwhere/Digiwest, após concurso público internacional, por 598.999 euros (mais IVA), com um prazo de execução de 70 dias.

O projeto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do Sistema de Incentivos à Modernização Administrativa.

Segundo o executivo açoriano, este projeto “está alinhado com os objetivos estratégicos do Plano Estratégico de Marketing do Turismo dos Açores (PEMTA 2030) e visa a melhoria e modernização da gestão dos fluxos turísticos dos Açores”.