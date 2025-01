O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, será coanfitrião de um evento com doadores republicanos bilionários para a tomada de posse de Donald Trump, no mais recente sinal do apoio do fundador do Facebook ao presidente eleito.

A receção coorganizada por Zuckerberg está marcada para segunda-feira à noite, pouco antes dos bailes de inauguração, de acordo com duas fontes ligadas ao processo, que falaram na terça-feira à agência Associated Press (AP) sob anonimato.

Os outros co-apresentadores são Miriam Adelson, proprietária dos Dallas Mavericks e viúva do magnata dos casinos Sheldon Adelson, Tilman Fertitta, magnata dos casinos, proprietário dos Houston Rockets e escolhido por Trump para servir como embaixador dos EUA em Itália, Todd Ricketts, coproprietário dos Chicago Cubs e a mulher de Ricketts, Sylvie Légère.

Zuckerberg já foi visto como um inimigo do ex-presidente, tendo-o banido do Facebook e do Instagram depois de uma multidão de apoiantes de Trump ter atacado o Capitólio dos EUA em 06 de janeiro de 2021.

Mas ultimamente, o CEO da Meta tem-se destacado junto de Trump como um dos vários executivos de tecnologia que têm procurado melhorar as suas relações com o novo presidente.

Em novembro, semanas depois de Trump ter vencido as eleições presidenciais, Zuckerberg voou para a Florida e jantou com o republicano no seu clube em Mar-a-Lago.

A Meta, empresa-mãe do Facebook, Instagram ou WhatsApp, também doou um milhão de dólares para o fundo para a tomada de posse de Trump.

Zuckerberg anunciou na semana passada que vai alterar as políticas de moderação de conteúdos do Facebook e do Instagram, incluindo a substituição da verificação de factos de terceiros por “notas da comunidade” escritas pelos utilizadores.

Trump disse que a nova abordagem se deveu “provavelmente” às ameaças que fez ao magnata da tecnologia.