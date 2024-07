O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje ter chegado ao Reino Unido para uma cimeira europeia e para se encontrar com o novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, e com o Rei Carlos III.

Zelensky disse nas redes sociais que vai assinar “um acordo intergovernamental de apoio ao complexo industrial e de defesa ucraniano”, segundo a agência francesa AFP.

O líder ucraniano chegou ao Palácio de Blenheim, em Woodstock, Oxfordshire, no sudeste de Inglaterra, onde se realizará a quarta cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE).

Zelensky disse que vai manter reuniões bilaterais com outros dirigentes presentes na cimeira da CPE, segundo a agência espanhola EFE.

Referiu que espera assinar acordos de segurança, ao abrigo dos quais Kiev recebe garantias de apoio militar a longo prazo na luta contra as forças russas, que invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022.

O chefe de Estado ucraniano vai reunir-se também com outros representantes do Governo trabalhista britânico e com dirigentes de várias empresas da indústria da defesa.