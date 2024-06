O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, manifestou-se hoje convencido de que o governo que sairá das eleições legislativas em França manterá o apoio à Ucrânia face à Rússia.

As eleições de domingo e 07 de julho em França poderão levar ao poder o partido de extrema-direita Aliança Nacional (RN, do francês Rassemblement National), que tem sido criticado pela proximidade ao regime do Presidente russo, Vladimir Putin.

“Acreditamos que os franceses continuarão a apoiar a Ucrânia, independentemente da situação política”, disse Zelensky num comentário escrito à agência francesa AFP.

Zelensky considerou que, “por vontade do povo francês”, o novo governo continuará “a apoiar totalmente a Ucrânia”, tanto no campo de batalha como na adesão à União Europeia (UE).

“Estamos convencidos de que o próximo governo será independente do agressor russo e permanecerá comprometido com os valores europeus e com uma Europa forte e unida, a mesma Europa que a Ucrânia está a defender contra a tirania russa”, afirmou.

O líder ucraniano felicitou ainda a França pela “solidariedade inabalável” com a Ucrânia desde que o país foi invadido pela Rússia, em fevereiro de 2022.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apoiante de Zelensky, poderá ter de coabitar com um primeiro-ministro de extrema-direita que poderá rever a dimensão da ajuda militar prestada a Kiev.

Depois de ter tentado inicialmente mediar o conflito e apelado para que a Rússia não fosse humilhada, Macron tornou-se num dos principais apoiantes da Ucrânia na Europa, pressionando países como a Alemanha a reforçar a ajuda a Kiev.

Em fevereiro, Macron abriu o debate sobre o envio de soldados ocidentais para a Ucrânia, recusando-se a excluir essa opção.

A ideia foi criticada pelos Estados Unidos e pelas potências europeias, mas recebeu o apoio de alguns aliados, nomeadamente a República Checa, a Polónia e os Estados bálticos.

O presidente da RN, Jordan Bardella, que poderá vir a ser o próximo primeiro-ministro, opõe-se ao envio de tropas francesas para a Ucrânia e ao fornecimento de mísseis que permitam ao exército ucraniano atacar o território russo.