Um trabalhador que procedia à reparação de uma escola afetada pelas inundações de 29 de outubro na região espanhola de Valência morreu hoje quando parte do telhado do edifício ruiu, anunciaram as autoridades.

A vítima morreu “durante os trabalhos em curso na escola”, situada em Massanassa, uma localidade de 9.000 habitantes nos arredores de Valência, disse aos jornalistas a delegada do Governo na Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé.

Um segundo operário sofreu ferimentos ligeiros numa perna e na cabeça, e foi levado para o hospital La Fe, em Valência, segundo fontes sanitárias citadas pela agência espanhola EFE.

O Centro de Informação e Coordenação de Emergências (CICU) recebeu um alerta às 11:53 locais (10:53 em Lisboa) sobre a queda de uma pérgula que deixou duas pessoas presas na escola Lluís Vives.

Pilar Bernabé expressou as suas condolências e “todo o apoio e consideração a todos aqueles que estão a trabalhar na reconstrução” das regiões afetadas pelas inundações, que provocaram mais de 220 mortos.

Bernabé disse que a Polícia Científica e a Polícia de Homicídios da Polícia Nacional estavam a investigar o incidente.

Durante as suas declarações aos meios de comunicação social, vários residentes gritaram “assassinos” e “quantas mortes mais querem”, tendo também insultado jornalistas e polícias destacados nas imediações da escola.

A população das regiões mais afetadas tem criticado o presidente da região de Valência, Carlos Mazón, e o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, por terem subestimado os riscos e coordenado mal os esforços de socorro.

O rei Felipe VI e a rainha Letizia foram recebidos com apupos e atingidos com lama em 04 de novembro, quando visitaram uma das zonas mais afetadas pelas cheias.

Gritos de “fora daqui” e arremesso de lama acolheram a comitiva dos reis, de Sánchez e de Mazón à chegada ao centro de Paiporta.

Sánchez manifestou solidariedade à família, amigos e colegas do trabalhador que morreu hoje em Massanassa.

“Gostaria de agradecer e reconhecer o trabalho de todas as pessoas que estão incansavelmente envolvidas nos trabalhos de recuperação”, afirmou.

“A sua dedicação e empenho são o melhor exemplo de serviço público”, acrescentou Sánchez numa mensagem publicada nas redes sociais.