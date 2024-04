O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, nomeou o vice-almirante Sergei Pinchuk como novo comandante da Frota do Mar Negro após o afundamento de vários navios russos pelas forças ucranianas, anunciou hoje o Ministério da Defesa.

O ministro da tutela, Sergei Shoigu, anunciou a nomeação durante uma reunião com altos funcionários das Forças Armadas.

Além disso, confirmou que o comandante da Frota do Norte, Alexandr Moiseyev, foi nomeado chefe da Marinha russa, notícia anunciada no mês passado.

“Vocês estão cientes da enorme responsabilidade que recai sobre os vossos ombros. Confio que possam cumprir as tarefas que lhes foram confiadas pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas, pelo Ministério da Defesa e, claro, pelo país”, declarou.

Moiseyev, de 61 anos, foi anteriormente comandante da Frota do Mar Negro, cargo que ocupou até 2018, mas em 2019 foi nomeado para liderar a Frota do Norte.

Pinchuk, de 52 anos e natural do porto de Sebastopol, na Crimeia, península ucraniana anexada por Moscovo em 2014, serviu até fevereiro de 2024 como vice-comandante da Frota do Mar Negro.

Com mísseis e ‘drones’ navais e aéreos de fabrico próprio, a Ucrânia conseguiu destruir desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, um terço dos navios da Frota do Mar Negro, que tinham provocado elevados danos no nos primeiros meses das hostilidades.

Em fevereiro passado, Kiev destruiu o navio de desembarque russo “Caesar Kunikov” e a corveta de mísseis “Ivanovets” perto da costa da da Crimeia, e no início de março também afundou a corveta “Sergei Kotov”.

De acordo com o serviço de informações militares ucraniano (GUR), sete marinheiros russos foram mortos no último ataque realizado com ‘drones’ navais Magura V5.