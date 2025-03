Uma jornalista da televisão estatal russa morreu na explosão de uma “mina inimiga” na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, anunciou hoje a entidade patronal no seu ‘site’.

“Anna Prokofieva, uma repórter de guerra do Pervy Kanal, morreu no cumprimento do dever. Sucedeu na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, quando a equipa de filmagem (...) pisou uma mina inimiga”, disse fonte do canal de televisão estatal, acrescentando que outro elemento ficou ferido.

No início de março, a Rússia alegou ter repelido tentativas de incursões do exército ucraniano na região, que é frequentemente alvo de ataques aéreos.