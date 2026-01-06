Ucrânia: Coligação compromete-se com garantias de segurança robustas a Kiev

A Coligação da boa vontade, Kiev e os Estados Unidos reafirmaram hoje, em Paris, o compromisso com uma paz justa e duradoura na Ucrânia, defendendo que qualquer acordo de paz deverá ser sustentado por garantias de segurança robustas.
Numa declaração conjunta, alinhada com os princípios da Carta das Nações Unidas, os participantes sublinharam que a capacidade da Ucrânia para se defender é central para a segurança coletiva do país e da região euro-atlântica.
De acordo com o texto, as garantias de segurança deverão ser ativadas assim que entre em vigor um cessar-fogo credível e deverão complementar os acordos bilaterais de segurança já existentes, respeitando os enquadramentos legais e constitucionais de cada Estado.
Entre as medidas acordadas está a participação num mecanismo de monitorização e verificação do cessar-fogo liderado pelos EUA, com envolvimento internacional e representação da Coligação da boa vontade sobre a Ucrânia numa comissão especial destinada a analisar violações e atribuir responsabilidades.
A Coligação comprometeu-se ainda, com apoio norte-americano, a assegurar assistência militar e fornecimento de armamento, a longo prazo, às Forças Armadas da Ucrânia, incluindo financiamento, acesso a reservas de defesa, apoio técnico e cooperação no orçamento nacional ucraniano.
O plano prevê também a criação de uma força multinacional, composta por países dispostos a participar, para apoiar a reconstrução das forças armadas ucranianas e reforçar a dissuasão, com planeamento militar coordenado para operações no ar, no mar e em terra.
De acordo com a declaração, esta força será liderada pela Europa, com participação de membros não-europeus da Coligação e envolvimento dos Estados Unidos, nomeadamente ao nível dos serviços de informações e da logística, incluindo o compromisso de apoio norte-americano em caso de ataque.
Os signatários assumiram igualmente a intenção de finalizar compromissos vinculativos para apoiar a Ucrânia em caso de um futuro ataque armado da Rússia, admitindo o recurso a capacidades militares, iniciativas diplomáticas e sanções adicionais.
Na declaração, fica ainda acordado aprofundar a cooperação de defesa a longo prazo com a Ucrânia, incluindo formação, produção conjunta na indústria de defesa e cooperação em matéria de inteligência.
A declaração anuncia, por fim, a criação de uma célula de coordenação entre os Estados Unidos, a Ucrânia e a Coligação no respetivo quartel-general operacional, em Paris.
AQUINTRODIA
Ainda estoiravam as detonações dos festejos do Novo Ano, ainda não se haviam arrumado os fraques e as lantejoulas e já o mundo se surpreendia com mais...
O ano de 2025 foi um ano bom para a Madeira e para a generalidade dos Madeirenses. Voltámos a ter estabilidade política e também fruto disso mais um ano...
Não choraremos Maduro. Pelo contrário. O chavismo, regime autoritarista, típico do fascismo tropical, repressivo, violento, predador das riquezas do país,...
Imaginemos um bairro antigo. Não é um bairro perfeito, mas é um bairro organizado. Há regras básicas, um entendimento comum e uma memória coletiva de algo...
Leandro Silva era, até há bem pouco tempo, um perfeito desconhecido. Pelo menos para mim era... A única vez que me tinha cruzado com ele foi no Mercado...
A paz é um conceito amplamente debatido, no entanto, é raramente compreendido na sua dimensão. Muitas vezes, é vista apenas como a ausência de conflitos...
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Vitória de Guimarães garantiu esta noite a passagem à final da Taça da Liga, ao vencer, de reviravolta, o Sporting por 2-1.
Em Leiria, os lisboetas adiantaram-se...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a avaliar com a sua equipa “múltiplas alternativas” para tomar posse do território dinamarquês da Gronelândia,...
A Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações só vão aplicar as novas tabelas de retenção do IRS em fevereiro, fazendo nessa altura o acerto do imposto...
Boa sorte!...
O Grupo D’Repente, composto por cinco músicos madeirenses, tem vindo a consolidar-se no panorama musical com um trabalho autoral, que mistura influências...
As famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello e Azevedo dominaram, em 2025, o ‘ranking’ das 50 mais ricas em Portugal, com os patrimónios agregados...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou hoje os compromissos alcançados sobre as garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia, considerando...
O grupo parlamentar do JPP refere que foi contactado por um grupo de apicultores da Região Autónoma da Madeira a solicitar a intervenção urgente do partido...
O Governo dos Açores vai apresentar uma anteproposta de lei para alterar o Subsídio Social de Mobilidade e eliminar a obrigação de apresentação de comprovativos...
Um inquérito a 230 guardas prisionais que recorreram à Linha de Apoio Psicológico concluiu que 125 estão em acompanhamento, existindo “um elevado nível...