O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para enviar 1.500 soldados adicionais para a fronteira dos Estados Unidos com o México, afirmou hoje a secretária de imprensa da Casa Branca.

Durante uma breve conversa com jornalistas na Casa Branca, Karoline Leavitt indicou que esta medida surge no seguimento de decisões tomadas na segunda-feira pelo republicano logo após a sua tomada de posse, incluindo a declaração do estado de emergência na fronteira sul dos Estados Unidos.

Donald Trump garantiu na segunda-feira, no seu discurso de tomada de posse, que irá expulsar “milhões e milhões” de imigrantes ilegais, uma das principais promessas da sua campanha eleitoral, durante a qual prometeu levar a cabo a “maior deportação em massa da história” do país.

Logo após tomar posse, Trump declarou uma “emergência nacional” na fronteira, com a qual autorizou o uso de forças militares na divisão com o México para repelir “formas de invasão”.

Além disso, a agência federal de Imigração e Alfândega norte-americana (ICE, na sigla em inglês) deteve 308 imigrantes ilegais, incluindo acusados de homicídio e violação, no primeiro dia completo de Donald Trump na Presidência, indicou hoje o responsável pela fronteira.

“Na terça-feira, nas últimas 24 horas, o ICE prendeu 308 criminosos graves. Alguns eram homicidas, outros violadores de crianças. Logo, o ICE está a fazer o seu trabalho (...). Um trabalho excelente no terreno e continuarão a fazê-lo a cada dia”, indicou à rede Fox News Tom Homan, o ‘czar’ da fronteira, termo como é conhecido o responsável pela fronteira do novo Governo.