A capacidade do tráfego aéreo na região de Genebra, no oeste da Suíça, foi reduzida para metade esta manhã devido a uma inundação no centro de controlo, na sequência de trovoadas.

“Está em vigor uma redução de 50% da capacidade na região de Genebra. A situação está a ser alvo de acompanhamento e avaliação de forma contínua”, afirmou hoje a empresa de controlo do tráfego aéreo Skyguide, num comunicado.

“Após uma inundação na cave do centro de controlo de tráfego aéreo suíço em Genebra, o sistema de refrigeração voltou a funcionar após cerca de duas horas. Evitou-se assim o risco de sobreaquecimento dos sistemas de controlo de tráfego aéreo”, explicou a Skyguide.

A empresa não deu até ao momento qualquer indicação de quando é que a situação poderá regressar ao normal.

Por seu turno, o aeroporto de Genebra, cujo tráfego é interrompido à noite e retoma às 06:00 locais (05:00 em Lisboa), pediu aos passageiros que verificassem se os seus voos foram afetados antes de se dirigirem para o aeroporto, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com a aplicação de tráfego aéreo Flightradar24, um voo da companhia aérea easyJet vindo do Porto, que deveria aterrar em Genebra às 09:00 (08:00 em Lisboa), foi cancelado, assim como o voo de regresso à cidade portuguesa, às 10:00 (09:00 em Lisboa).

Pelo contrário, um voo da easyJet vindo de Lisboa deverá aterrar em Genebra, como previsto, às 10:30 (09:30 em Lisboa), referiu o Flighradar24.

De acordo com o portal do aeroporto de Genebra, a infraestrutura tem voos regulares de ligação a Lisboa, Funchal, Faro e Porto, operados pelas companhias aéreas TAP Portugal, easyJet e Swiss International Air Lines