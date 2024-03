Tribunal de Moscovo coloca um oitavo suspeito de atentado em prisão preventiva

Um tribunal de Moscovo decretou hoje a prisão preventiva de um oitavo suspeito no âmbito da investigação sobre o atentado de sexta-feira na capital, que provocou 139 mortos, anunciaram as autoridades judiciais russas.

O tribunal disse tratar-se de “um outro participante no atentado terrorista contra a Crocus City Hall”, mas não deu pormenores sobre as acusações contra o suspeito, noticiou a agência francesa AFP.

Segundo as autoridades judiciais, trata-se de um cidadão do Quirguizistão, país da Ásia Central vizinho do Tajiquistão, de onde são originários os quatro presumíveis autores do atentado, segundo os meios de comunicação social estatais russos.

Outras três pessoas, um pai e dois filhos, estão também presos preventivamente, por suspeita de colaboração com os atacantes.

Supostamente, um dos três familiares era o proprietário do carro usado na fuga após o ataque.

A sala de concertos atacada na sexta-feira situa-se a cerca de 20 quilómetros do centro de Moscovo.