As fortes tempestades que atingiram a região de Houston, no Estado norte-americano do Texas, obrigaram hoje ao fecho de algumas escolas e a centenas de resgates de pessoas que ficaram presas em telhados.

A Associated Press (AP) relata, citando autoridades locais, que um menino de 5 anos morreu no domingo depois de um carro ter sido arrastado por águas turbulentas no condado de Johnson, ao sul de Fort Worth.

A criança e dois adultos tentavam chegar a solo seco quando foram arrastados, tendo os adultos sido resgatados e levados para o hospital, enquanto a criança foi encontrada morta mais tarde, escreveu, nas redes sociais, o diretor da entidade que gere as emergências no condado de Johnson, Jamie Moore.

Embora os meteorologistas esperassem que as tempestades começassem a diminuir no sudeste do Texas, as enchentes, que se registam desde sexta-feira, continuam a fechar algumas estradas.

Houston é uma das áreas metropolitanas mais propensas a inundações do país.

O furacão Harvey, em 2017, causou chuvas históricas que inundaram milhares de casas e resultaram em mais de 60 mil resgates.

No sábado, a juíza Lina Hidalgo, a principal autoridade eleita do condado de Harris, o terceiro maior dos EUA, frisou que esta não é uma “típica inundação de um rio”, descrevendo o aumento da água como catastrófico.

Hoje, a AP acrescenta o relato do xerife do condado de Trinity, Woody Wallace, que no domingo lamentou “o sofrimento de muitas pessoas”.

Wallace falava durante uma transmissão ao vivo na rede social Facebook, enquanto andava de barco por um bairro rural parcialmente submerso, sendo visíveis, no seu redor, placas de rua acima da água.

Áreas próximas ao Lago Livingston, localizado a nordeste de Houston, registaram mais de 58 centímetros de chuva na semana passada, disse, também, o meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional Jimmy Fowler, citado pela agência de notícias.