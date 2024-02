Um sismo com magnitude 5,7 na escala de Richter foi sentido hoje no Havai, informou o Instituto Americano de Geofísica (USGS), sem causar alerta de tsunami naquele arquipélago do Pacífico.

O sismo atingiu a área de Pahala, na ilha Havai, a maior do arquipélago com o mesmo nome, e a sua profundidade foi estimada em 37 quilómetros, de acordo com o USGS.

“Não se espera nenhum tsunami. No entanto [...] muitas áreas provavelmente terão sofrido fortes tremores”, alertou a agência.

A ilha Havai, com mais de 200.000 habitantes, está sujeita regularmente a erupções vulcânicas e sismos ou terramotos.

É naquela ilha que se localiza o Mauna Loa, um dos seis vulcões do arquipélago com 19 ilhas e atóis, que entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos no final de 2022, expelindo lava até 60 metros de altura.

Também naquela ilha está o vulcão Kilauea, que permaneceu em erupção quase continuamente entre 1983 e 2019 e é uma atração popular para turistas que o sobrevoam de helicóptero.

Em 2018, os seus fluxos de lava destruíram mais de 700 casas.