O responsável da ONU pelas questões humanitárias mostrou-se hoje encorajado após conversações com o chefe dos rebeldes que tomaram o poder na Síria e considerou que a organização poderá dar uma ajuda ambiciosa ao país.

“Um momento de esperança prudente na Síria. As minhas reuniões em Damasco, incluindo as discussões construtivas com o comandante da nova administração, Ahmad al-Chareh, são encorajadoras”, escreveu Tom Fletcher nas redes sociais.

“Temos uma base para um reforço ambicioso da ajuda humanitária vital”, acrescentou, citado pela agência francesa AFP.

Fletcher é subsecretário-geral das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários e Coordenador da Ajuda de Emergência.

Ahmad al-Chareh, também conhecido pelo nome de guerra Abu Mohammed al-Jolani, é o líder da Hayat Tahrir al-Sham (HST), ou Organização de Libertação do Levante, uma coligação de forças rebeldes que tomou Damasco em 08 de dezembro.

A ofensiva dos rebeldes, iniciada em 27 de novembro, acabou com mais de meio século de domínio absoluto de um regime iniciado por Hafez al-Assad, pai do presidente deposto.

Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, onde lhe foi concedido asilo político.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, já tinha saudado na segunda-feira o compromisso do governo interino em proteger os civis, incluindo os trabalhadores humanitários.

Guterres congratulou-se por as novas autoridades terem concordado em reduzir a burocracia relacionada com as autorizações e vistos para os trabalhadores humanitários.

Segundo o antigo primeiro-ministro português, os rebeldes comprometeram-se também a “assegurar a continuidade dos serviços essenciais do governo, particularmente nas áreas da saúde e da educação”, e em dialogar com toda a comunidade humanitária.

“A comunidade internacional deve apoiar o povo sírio na construção de um futuro melhor”, afirmou Guterres.