Os serviços secretos da Coreia do Sul acreditam que a filha pré-adolescente do líder norte-coreano, Kim Jong-un, está a ser preparada para suceder ao pai, embora a decisão não seja definitiva, disseram hoje dois deputados.

Numa conferência de imprensa realizada hoje, Lee Seong-kweun e Park Sun-won, respetivamente, do Partido do Poder Popular (PPP), no poder, e do Partido Democrático (PD), na oposição, e membros da comissão parlamentar dos serviços secretos, afirmaram que a menina parece ser uma forte candidata a suceder ao pai, dada a forma como a propaganda estatal tem visado as suas aparições públicas.

O Serviço Nacional de Informações (SNI) sul-coreano faz esta estimativa com base no facto de 60% das aparições públicas da criança - alegadamente chamada Kim Ju-ae -, sempre a acompanhar o pai, estarem relacionadas com atividades militares, enquanto as restantes são de natureza económica.

Por sua vez, os meios de comunicação social estatais referiram-se a ela usando o termo “hyangdo” (“guia” em coreano), um termo que já foi usado anteriormente para designar os próprios líderes do regime ou os seus sucessores.

Mesmo assim, o SNI considera que não se deve excluir a possibilidade de outro filho de Kim vir a herdar a liderança do país.

O dirigente norte-coreano e a sua mulher, Ri Sol-ju, terão tido três filhos por volta de 2010, 2013 e 2017.

A idade exata e o nome da criança, que apareceu pela primeira vez nos meios de comunicação norte-coreanos em novembro de 2022, não são conhecidos nesta fase, embora muitos acreditem que possa ser o bebé que o antigo jogador de basquetebol norte-americano Dennis Rodman segurou nos braços durante uma das suas visitas ao país em 2013.

Muitos especialistas duvidam da possibilidade de uma mulher liderar a Coreia do Norte no futuro, dada a forte cultura patriarcal que caracteriza o país asiático e a possibilidade de Kim e Ri terem tido filhos.

Por outro lado, a agência sul-coreana transmitiu aos deputados que Kim Jong-un recuperou peso e sofre de problemas de saúde relacionados com a obesidade, incluindo hipertensão arterial e diabetes, e os funcionários norte-coreanos estão à procura de novos medicamentos no estrangeiro para o tratar.

Kim, de 40 anos, conhecido por beber e fumar muito, vem de uma família com um historial de problemas cardíacos. Tanto o seu pai como o seu avô, que governaram a Coreia do Norte antes da sua herança do poder em 2011, morreram de problemas cardíacos.

Alguns observadores disseram que Kim, que tem cerca de 1,70 metro de altura e pesava anteriormente 140 quilos, parecia ter perdido uma grande quantidade de peso em 2021, provavelmente devido a uma mudança de dieta. Mas imagens recentes da imprensa estatal mostram que recuperou o peso.

A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo e não há praticamente nenhuma forma de as pessoas de fora conhecerem o estado de saúde exato de Kim. O SNI também tem um historial irregular na confirmação de acontecimentos na Coreia do Norte.