O presidente do Comité de Segurança Interna do Senado norte-americano anunciou hoje a criação de uma comissão bipartidária de investigação a possíveis falhas de segurança que permitiram o ataque de sábado contra Donald Trump.

“Vamos fazer uma investigação, uma investigação bipartidária da Comissão de Segurança Interna para estudar os acontecimentos que ocorreram e determinar se houve ou não lacunas de segurança que precisam de ser colmatadas”, explicou Gary Peters.

O senador destacou que a intenção é que seja “rápido” e que as audiências sejam realizadas antes do período de férias do Congresso, em agosto.

Para isso, aproveitarão a investigação anterior sobre falhas de segurança no ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2021, que usarão como “modelo”.