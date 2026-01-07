MADEIRA Meteorologia
Taça da Liga: SC Braga vence Benfica e avança para final 100% minhota

    Bracarenses vão disputar a final frente ao rival Vitória de Guimarães no sábado. PAULO CUNHA / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
07 Janeiro 2026
22:06

O Sporting de Braga impôs hoje ao Benfica a primeira derrota da época nas competições internas e apurou-se para a final da Taça da Liga de futebol, ao vencer o detentor do troféu por 3-1, em Leiria.

A formação ‘arsenalista’ marcou por intermédio de Pau Víctor (19 minutos), Rodrigo Zalazar (33) e Gustaf Lagerbielke (81), enquanto o grego Vangelis Pavlidis (64) ainda reduziu de grande penalidade para os ‘encarnados’, que perderam pela primeira vez nas provas internas na presente temporada, ao 23.º encontro, e viram o capitão Nicolás Otamendi ser expulso, aos 90.

Os bracarenses, que conquistaram o troféu em 2012/13, 2019/20 e 2023/24, garantiram pela sexta vez a presença na final, em que irão protagonizar um duelo minhoto com o rival Vitória de Guimarães, no sábado, novamente em Leiria, a partir das 20:00, depois de os vimaranenses terem batido o Sporting na outra meia-final.

