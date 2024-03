Rússia anuncia que retomou a cidade ucraniana de Ivanivske na região de Donetsk

O exército russo anunciou hoje que assumiu o controlo da cidade ucraniana Ivanivske, a oeste de Bakhmut, no âmbito do avanço em direção à estratégica cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, anexada pela Rússia em 2022.

“No setor de Donetsk, graças às ações bem-sucedidas do grupo militar do Sul, a cidade de Krasnoye [nome russo para Ivanivske] foi libertada e a posição tática na linha de frente foi melhorada”, informou o Ministério da Defesa russo no relatório diário sobre a guerra.

Ivanivske é uma pequena cidade com pouco menos de 2.000 habitantes que está localizada entre Bakhmut, cidade tomada pelo grupo mercenário russo Wagner em maio de 2023, e Chasiv Yar.

Esta localidade era considerada a última em Donetsk que as forças russas precisavam tomar para que continuem o avanço para oeste e em direção a Sloviansk e Kramatorsk.

Ainda segundo o Ministério da Defesa russo, as forças da Rússia melhoraram as posições no sul da região de Donetsk, no âmbito do avanço em direção a Urozhaine, Makrivka e, sobretudo, Vugledar, praça que tentaram tomar sem sucesso.

A Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, depende da ajuda do Ocidente em armamento para fazer frente às tropas russas.

Kiev lançou uma contraofensiva no verão com resultados modestos, que atribuiu ao atraso na chegada de armamento, e tem criticado as hesitações de alguns países no envio de armas.

Moscovo respondeu à contraofensiva com um aumento dos ataques contra a Ucrânia nos últimos meses.