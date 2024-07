A antiga primeira-ministra conservadora britânica Liz Truss perdeu o lugar no círculo eleitoral de South West Norfork para o candidato trabalhista Terry Jermy nas eleições de quinta-feira, ganhas pelo Partido Trabalhista com uma esmagadora maioria.

Truss, que esteve à frente do governo apenas 44 dias antes de ser forçada a demitir-se devido às repercussões financeiras de um plano fiscal radical, obteve 11.217 votos contra 11.847 dos trabalhistas.

Ao saber do resultado, a antiga chefe de governo foi fotografada a abraçar alguns apoiantes, mas não fez qualquer discurso, de acordo com a agência de notícias EFE.

Em terceiro lugar, no círculo eleitoral, ficou o candidato do partido de extrema-direita Reform UK, Toby McKenzie, com 9.958 votos.

A eleição geral antecipada foi um grande revés para os conservadores, que sofreram a pior derrota eleitoral de sempre após 14 anos no poder.

Quando faltava atribuir oito dos 650 lugares, os trabalhistas tinham conseguido 410 deputados, uma margem significativa em relação aos 326 necessários para ter uma maioria no parlamento, indicam os resultados provisórios divulgados pela televisão britânica BBC.