Quatro indivíduos com ascendência iraniana foram detidos no oeste da Alemanha por suspeita de violação coletiva de um refugiado iraniano no fim de semana, num caso em que as autoridades não descartam uma possível motivação política.

“De acordo com o estado atual das investigações, os suspeitos atacaram a vítima e humilharam-na sexualmente”, revelou hoje a Polícia de Hagen, uma cidade no oeste da Alemanha, num comunicado conjunto com o Ministério Público, no qual observou que os detidos são cidadãos da Dinamarca e dos Países Baixos, mas com raízes iranianas.

A nota indica que tanto a vítima como os alegados autores partilham as mesmas origens, pelo que pode ser excluída uma motivação xenófoba.

No entanto, está a ser investigado se há antecedentes de natureza política e, segundo a comunicação social, a brigada de crimes políticos foi acionada por esse motivo, uma vez que a vítima será um opositor do regime de Teerão.

Os acontecimentos ocorreram no sábado à noite numa antiga zona industrial em Iserlohn, no oeste da Alemanha.

Alertada por testemunhas que ouviram gritos, a polícia encontrou a vítima, um refugiado iraniano de 30 anos, que ficou ferido e teve de ser hospitalizado.

Com recurso a um helicóptero, a polícia localizou posteriormente os quatro suspeitos, com idades entre os 24 e os 46 anos, que foram detidos e que compareceram hoje perante o juiz de instrução.

“De acordo com as primeiras declarações prestadas, poderiam existir outros dois suspeitos em fuga, que foram procurados e capturados”, conclui o comunicado das autoridades.