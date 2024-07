PR Ramaphosa dá posse a novo Governo de “unidade nacional” da África do Sul

Os ministros e vice-ministros de 11 partidos que formam o novo “Governo de unidade nacional” da África do Sul tomaram hoje posse na Cidade do Cabo, numa cerimónia que o Presidente Cyril Ramaphosa designou como “momento histórico”.

“Este é um novo começo para todos nós na África do Sul. É um momento histórico”, disse Ramaphosa durante o seu discurso.

“Depois de ver a confiança que o nosso povo depositou nestes homens e mulheres, não vamos perder tempo. Vamos trabalhar arduamente para fazer avançar o nosso país”, acrescentou.

O líder sul-africano anunciou no último domingo o novo gabinete, que inclui membros dos 11 partidos da primeira coligação da história democrática do país, depois de o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) ter perdido nas eleições realizadas no passado dia 29 de maio a maioria absoluta com que governava desde 1994.

O ANC, o partido histórico de Nelson Mandela, obteve apenas 40,18% dos votos, o pior resultado da sua história.

Os partidos que compõem este Governo inédito são o ANC, a Aliança Democrática (DA), o Partido da Liberdade Inkatha (IPF), a Aliança Patriótica (PA), a Frente da Liberdade (FF Plus), o Good, o Movimento Democrático Unido (UDM), o Congresso Pan-Africanista da Azania, o Rise Mzansi, o Al Jama-ah e a formação Transformação dos Africanos Unidos.

Do conjunto de ministros e vice-ministros nomeados por Ramaphosa, destaca-se o até agora líder da oposição, John Steenhuisen (AD, liberal de centro-direita), como novo ministro da Agricultura.

A DA é a herdeira da liderança política branca que governou durante o regime segregacionista do apartheid e está tradicionalmente associado ao voto da minoria branca - 7,70 % da população sul-africana.

O gabinete é composto por quatro membros com menos de 40 anos: a ministra da Educação Básica, Siviwe Gwarube (34 anos); a vice-ministra da Presidência, Nonceba Mhlauli (também 34 anos); o vice-ministro das Finanças, Ashor Sarupen (36 anos), e o vice-ministro do Departamento de Comércio, Indústria e Concorrência, Zuko Godlimpi (32 anos).