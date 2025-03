Pelo menos três deputados sérvios ficaram feridos durante um protesto da oposição no parlamento, em Belgrado, com granadas de fumo e tochas em apoio às manifestações contra a corrupção no país.

A agenda previa uma votação para um aumento dos fundos para a educação universitária, mas os partidos da oposição insistiram que a sessão – no primeiro dia da sessão legislativa da primavera – era ilegal, noticia a Associated Press (AP).

No entender da oposição, os deputados deveriam, primeiro, confirmar a demissão do primeiro-ministro, Milos Vucevic, e do seu Governo.

A presidente do parlamento, Ana Brnabic, criticou os atos da oposição, que apelidou de “gangue terrorista” e disse que “a revolução falhou”.

“Este país vai viver, este país vai trabalhar e este país vai continuar a ganhar”, referiu, segundo imagens televisivas citadas pela agência France-Presse (AFP).

O caos no parlamento começou cerca de uma hora depois do começo da sessão, com a oposição a assobiar em apitos e a segurar uma tarja em que se lia: “a Sérvia levantou-se para que o regime caísse”.

As imagens, transmitidas em direto, mostram confrontos entre deputados que levaram, depois, a que fossem atiradas tochas e granadas de fumo, tendo três pessoas ficado com ferimentos.

A Sérvia tem sido palco, há vários meses, de protestos com dezenas de milhares de cidadãos, liderados por estudantes universitários, que protestam há mais de três meses contra a corrupção no Governo e no Estado.

Os protestos foram desencadeados pela queda da cobertura de uma estação ferroviária em Novi Sad, a segunda maior cidade do país, em novembro passado, que fez 15 mortos.