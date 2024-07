Pelo menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas na sequência de disparos de arma de fogo ocorridos durante o fim de semana num clube noturno da cidade norte-americana de Birmingham, no Estado do Alabama.

De acordo com a imprensa local, os primeiros dados da investigação policial indicam que pelo menos uma pessoa que se encontrava na rua disparou contra o clube noturno.

Truman Fitzgerald, oficial de Polícia de Birmingham, disse à estação de televisão CNN que as autoridades encontraram os corpos de duas mulheres no interior do clube noturno e o cadáver de um homem num passeio, perto do local, sendo que a quarta vítima não resistiu aos ferimentos de bala e morreu no hospital para onde foi transportada.

De acordo com a mesma fonte, pelo menos, nove pessoas ficaram feridas tendo recebido tratamento hospitalar.

A CNN noticiou que a Polícia ainda não identificou o autor dos disparos e desconhece a motivação deste ataque com arma de fogo.

“Os investigadores estão a trabalhar para determinarem a razão dos disparos”, disse Fitzgerald à CNN.

De acordo com a estação de televisão ocorreram desde o princípio do ano, pelo menos, 293 ataques com armas de fogo nos Estados Unidos.

A CNN cita os dados da organização Gun Violence Archive que considera “ataque” a ação armada que resulta em, “pelo menos, quatro mortos”, não incluindo o autor dos disparos.