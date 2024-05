Pelo menos 29 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas hoje num acidente com um autocarro de passageiros numa região montanhosa no sudoeste do Paquistão, anunciaram as autoridades locais.

O acidente ocorreu na madrugada de hoje em Basima, na província do Baluchistão, no sudoeste do país. O autocarro deslocava-se entre a cidade de Turbat e Quetta, capital da província.

“O condutor estava a fazer uma curva numa zona montanhosa quando perdeu o controlo do veículo, que caiu numa ravina”, disse Ismaïl Mengal, uma autoridade local, confirmando os 29 mortos.

“Ainda estamos a investigar a causa do acidente. O motorista pode ter adormecido ou talvez conduzisse em alta velocidade”, acrescentou Mengal.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista, que posteriormente morreu no hospital.

Noor Ullah, médico-chefe do hospital Basima, disse à agência de notícias AFP que entre os 29 mortos estão três mulheres e duas crianças.

O Paquistão tem uma das taxas de acidentes de trânsito mais elevadas do mundo devido ao mau estado das suas estradas, às deficiências dos veículos e ao facto de os transportes públicos estarem frequentemente sobrecarregados de passageiros.

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas num acidente semelhante ocorrido em 03 de maio, quando um autocarro de passageiros saiu da estrada e caiu numa ravina profunda numa área remota no nordeste do Paquistão.

Cerca de 30 mil pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito no país, segundo dados do Governo paquistanês.