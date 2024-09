Pelo menos 16 pessoas morreram nos estados mexicanos de Oaxaca e Guerrero na sequência da tempestade tropical ‘John’, que pôs em alerta vastas zonas do sul e oeste do país devido aos ventos fortes, chuvas torrenciais e inundações.

Entre os estados mais afetados, além de Oaxaca e Guerrero, estão Michoacán e Colima, informou o jornal mexicano ‘Mienio’, destacando também a situação crítica em que se encontra a cidade de Acapulco, onde as principais vias de acesso estão condicionadas por inundações e deslizamentos de terras.

Em comunicado, a Agência Federal de Proteção do Consumidor (Profeco) disse ter destacado uma brigada especial “que permanecerá vigilante este fim de semana e durante o tempo que for necessário” para garantir que os preços nos supermercados de Acapulco “são respeitados” após as inundações e “não são cometidos abusos contra os consumidores”.

Em Acapulco, cerca de 1.900 pessoas tiveram de sair das suas casas, segundo dados do Ministério da Defesa Nacional (Sedena), recolhidos pelo ‘La Jornada’. O ministério avança ainda que mais de 6.000 soldados da Guarda Nacional e mais de 3.000 militares do exército foram destacados para o terreno para “assistir e apoiar” a população civil afetada pelos efeitos do ‘John’.

Embora este fenómeno meteorológico pareça ter enfraquecido, passando de furacão a tempestade tropical, continuam ainda em risco várias zonas do país, pelo que a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) - a pedido da Proteção Civil - “aumentou a suspensão do fornecimento de eletricidade nas zonas de Guerrero afctadas pelas inundações até que as condições sejam seguras”.

A CFE informou que, neste estado, cerca de 102.300 pessoas estão atualmente sem fornecimento de eletricidade, o que representa 7% do total de utilizadores da rede elétrica no estado.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) advertiu que “a tempestade tropical ‘John’ continua a deslocar-se de forma lenta e errática ao largo da costa do Pacífico central mexicano”, e manteve a previsão de “aguaceiros pontuais extraordinários”, chuvas “torrenciais” e chuvas “fortes a intensas”, bem como de intensas rajadas de vento e ondulação em diferentes pontos do país.

“A precipitação gerada pelo ciclone tropical será com descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo. As chuvas de maior intensidade poderão gerar deslizamentos de terras, aumento dos níveis dos rios e ribeiras, bem como transbordamentos e inundações em zonas baixas dos estados mencionados, pelo que se apela à população para que respeite os avisos do Serviço Meteorológico Nacional, da Comissão Nacional da Água (Conagua) e siga as recomendações da Proteção Civil, face às condições de chuva, ventos fortes e ondas altas”, referiu o SMN na sexta-feira, em comunicado.