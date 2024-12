O número de mortos nos combates na Síria subiu para 602, incluindo 104 civis, resultado da ofensiva liderada por uma coligação de grupos rebeldes islâmicos, informou hoje o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Entre os mortos, contam-se também 299 combatentes do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e de grupos armados aliados e 199 soldados e combatentes pró-governamentais, acrescentou a ONG sediada no Reino Unido com uma rede de fontes na Síria.

A guerra civil na Síria está de novo no centro das atenções, depois de uma nova coligação rebelde ter lançado um ataque de surpresa, invadindo a segunda maior cidade do país, Alepo.

A ofensiva, segundo reportam a estação televisiva norte-americana CNN e o diário The Independent, é a primeira em que as forças da oposição conquistam território em Alepo desde 2016, quebrando o impasse de uma guerra que, formalmente, nunca terminou.

O reacendimento do conflito, que teve início em 2011, já matou mais de 300.000 pessoas e fez sair do país quase seis milhões de refugiados, tem também amplas ramificações na região.