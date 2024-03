Nova Iorque é a cidade mais rica do mundo graças aos seus 349.500 milionários, número que aumentou em quase 50% na última década, segundo o mais recente estudo “USA Wealth Report 2024”.

Do total de milionários, 744 têm mais de cem milhões de dólares e 60 são multimilionários, segundo o estudo realizado pela empresa de investimento em residência e cidadania global Henley & Partners, em associação com a New World Wealth.

O maior crescimento no número de milionários ocorreu entre 2013 e 2019, explicou Andrew Amoils, chefe de investigação da New World Wealth, à estação NBC.

Como as cidades mais ricas dos Estados Unidos, Nova Iorque é seguida pela área da baía de São Francisco, com 305,7 mil milionários, um aumento de 82% na última década, e Los Angeles (212,1 mil milionários), ambas na Califórnia. Seguem-se Chicago (Illinois) com 120,5 mil milionários e Houston (Texas), com 90,9 mil milionários.

Destaca-se também que, fruto do seu ‘boom’ tecnológico, Austin, capital do Texas, teve o maior aumento, de 110%, na sua população milionária entre 2013 e 2023.

Andrew Amoils garantiu também que “as futuras bolsas de riqueza a serem considerados são Salt Lake City (Utah), Tampa (Florida) e Naples (Florida)”.

“Durante a próxima década, podemos esperar que estas cidades atraiam um número crescente de residentes com elevado património”, acrescentou.

O estudo destaca ainda que Nova Iorque também tem os imóveis mais caros, com preço médio de 28,4 mil dólares por metro quadrado, seguida por Los Angeles, com preço médio de 17,8 mil dólares por metro quadrado.

De acordo com este estudo, os Estados Unidos continuam a ser o líder mundial indiscutível na criação e acumulação de riqueza privada, com 37% dos milionários do mundo: cerca de 5,5 milhões de indivíduos com elevado património líquido que possuem mais de um milhão de dólares em dinheiro para investir.