O Ministério Público belga declarou hoje que, até ao momento, não há indícios de motivação terrorista para o tiroteio que ocorreu próximo de uma estação de metro em Bruxelas.

“Até ao momento, não há indícios de motivação terrorista para este tiroteio”, declarou o Ministério Público belga, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A polícia de Bruxelas está a procurar pelo menos dois homens suspeitos de terem disparado armas de assalto para o ar perto de uma estação de metro na capital belga, sem causar feridos, antes de fugirem pelo metro, de acordo o canal de televisão RTBF.

O incidente ocorreu por volta das 06:00 (no horário local, 05:00 em Lisboa), no bairro da Gare du Midi e provocou grandes perturbações em duas das quatro linhas de metro de Bruxelas, no distrito de Anderlecht.

Esta zona de Bruxelas, no distrito de Anderlecht, é considerada pelas autoridades regionais um dos pontos críticos do tráfico de droga.

Imagens de câmaras de segurança transmitidas nas redes sociais pela RTBF mostram dois homens encapuzados a agitar no ar espingardas do tipo Kalashnikov, a disparar contra um alvo invisível e posteriormente a fugir para o metro.

São suspeitos de terem usado um túnel do metro para escapar, o que motivou a suspensão do tráfego, que se prolongou até ao meio-dia, no horário local (11:00 em Lisboa).

A operação de busca envolve “pelo menos” estes dois suspeitos, segundo fonte policial contactada pela AFP.

“É bastante provável que houvesse mais de dois suspeitos no local do tiroteio”, disse a fonte.

A STIB, empresa que opera o transporte urbano em Bruxelas, indicou que o tráfego nas linhas 2 e 6 foi interrompido por ordem da polícia em redor da estação de metro de Clémenceau.

Segundo a acusação, “foram encontradas várias cápsulas de balas no local” e foi montado um perímetro de segurança para fins de investigação. Um especialista em balística foi enviado para o local.

Os “pontos críticos” do tráfico de droga em Bruxelas são cerca de 15 bairros identificados desde 2024, onde a coordenação entre a polícia, a justiça e os serviços sociais deverá ser reforçada, num cenário de aumento da violência na via pública, ligada a ajustes de contas entre gangues rivais do tráfico de droga.