A Comissão Europeia adotou hoje um pacote de apoio ao Líbano no valor de 500 milhões de euros para auxiliar a estabilidade económica do país, numa altura de tensões crescentes com Israel

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que os 500 milhões de euros, de um total de mil milhões de euros, estão a partir de hoje disponíveis.

O apoio foi anunciado em maio de 2024, durante uma visita da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, a Beirute.

A União Europeia “reconheceu as difíceis circunstâncias que o país está a viver, na sequência das tensões regionais”.

O apoio financeiro coincidiu com o aumento de tensões entre Telavive e Beirute, com combates entre as Forças Armadas de Israel e os milicianos do Hezbollah.

Desde 2011, a União Europeia apoiou o Líbano com um total de três mil milhões de euros.