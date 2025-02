O Presidente norte-americano assinalou a libertação dos três reféns israelitas e deixou nas mãos de Israel a decisão sobre o ultimato que deu para que o Hamas libertasse todos os reféns até ao meio-dia de hoje.

“O Hamas acaba de libertar três reféns de Gaza, incluindo um cidadão norte-americano. Parecem estar de boa saúde”, escreveu Donald Trump numa mensagem publicada na sua rede Truth Social.

O chefe de Estado norte-americano referiu ainda que Israel terá agora de “decidir o que fazer sobre o prazo final de hoje, ao meio-dia, para a libertação de todos os reféns”.

“Os Estados Unidos apoiarão qualquer decisão que tome”, salientou Trump na mesma mensagem.

Na terça-feira, Trump ameaçou desencadear um “inferno” sobre o grupo islamita Hamas se a libertação de reféns prevista no acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA, Qatar e Egito em janeiro, em troca da libertação de prisioneiros palestinianos, não fosse retomada.

O Presidente norte-americano acrescentou que todos os reféns deveriam ser libertados até ao meio dia de hoje, uma posição que reiterou na sexta-feira, sem esclarecer quais seriam as consequências de um incumprimento.

As autoridades de Israel confirmaram ter recebido hoje três israelitas mantidos como reféns na Faixa de Gaza, depois de o Hamas os ter entregado à Cruz Vermelha em troca de 369 prisioneiros palestinianos detidos nas prisões israelitas.

As duas partes já procederam a cinco trocas de reféns desde o início do cessar-fogo, em 19 de janeiro, libertando 21 reféns e mais de 730 prisioneiros palestinianos durante a primeira fase das tréguas.

A guerra poderá recomeçar se não houver acordo sobre a segunda fase do cessar-fogo, considerada mais complicada, que prevê a devolução de todos os reféns capturados no ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023 e uma prorrogação das tréguas.