Israel vai libertar sábado 183 prisioneiros palestinianos em troca de três reféns israelitas, anunciou hoje uma organização não-governamental (ONG) em Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Segundo o Clube dos Prisioneiros Palestinianos, uma ONG responsável pela questão, o grupo a libertar integra “18 prisioneiros condenados à morte, 54 a longas penas e 111 detidos em Gaza depois de 07 de outubro [de 2023]”, declarou Amani Sarahneh, porta-voz da organização, citado pelas agências internacionais.

Por seu lado, a ala armada do movimento islamita palestiniano Hamas divulgou hoje os nomes dos três reféns israelitas, um deles germano-israelita, que irá libertar no sábado em troca de prisioneiros palestinianos.

“As Brigadas Ezzedine al-Qassam decidiram libertar [os reféns] amanhã, sábado”, declarou o porta-voz da ala armada do movimento islamita palestiniano, Abu Obeida, na rede social Telegram.

Os reféns a libertar, segundo Obeida, são o germano-israelita Ohad Ben Ami, de 56 anos, raptado com a mulher, Raz Ben Ami (já libertada), do ‘kibutz’ (comunidade) Beeri, Eli Sharabi, de 53 anos, que perdeu os filhos e a mulher no ataque do Hamas ao mesmo ‘kibutz’, e Or Levy, de 34 anos, raptado no festival de música Nova.

As respetivas identidades foram enviadas e confirmadas pelo Fórum das Famílias dos Reféns Israelitas antes de serem reveladas publicamente.

Israel confirmou, por sua vez, ter recebido do Hamas uma lista de reféns disponíveis para libertação no sábado.

Esta troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos será a quinta desde a entrada em vigor da trégua, a 19 de janeiro, após 15 meses de guerra.

Quinze meses de guerra entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza provocaram mais de 47.000 mortos e um elevado nível de destruição de infraestruturas no território controlado pelo grupo extremista palestiniano desde 2007.

A ofensiva israelita foi desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e o rapto de 250 pessoas que foram levadas como reféns para a Faixa de Gaza.

Os combates cessaram em 19 de janeiro, no âmbito de um acordo de cessar-fogo negociado por vários mediadores (Estados Unidos, Qatar e Egito).