Israel vai libertar 110 prisioneiros palestinianos na quinta-feira em troca de três reféns mantidos na Faixa de Gaza, na terceira troca com o grupo islamita Hamas desde o início do cessar-fogo, revelou hoje uma organização não-governamental da Palestina.

O Clube de Prisioneiros Palestinianos indicou, em comunicado, que 32 reclusos a serem libertados foram condenados a prisão perpétua, 48 estavam a cumprir outras penas e 30 são menores de idade.

Espera-se que os prisioneiros cheguem a Ramallah por volta do meio-dia (10:00 em, Lisboa), segundo a ONG.

Estes prisioneiros estão a ser libertados em troca de duas jovens israelitas e de um homem israelo-alemão de 80 anos em posse do Hamas.

Cinco tailandeses deverão também ser libertados ainda hoje ao abrigo do acordo de cessar-fogo entre as partes, mas as suas identidades não foram divulgadas.

Até ao momento, sete reféns israelitas foram libertados desde 19 de janeiro, quando começou a primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas, em troca de 290 palestinianos detidos em Israel.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas em Israel, em 07 de outubro de 2023, que fez cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala, que provocou mais de 47 mil mortos, na maioria civis, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, e destruiu o enclave palestiniano.