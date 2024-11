Médio Oriente: Israel anuncia destacamento de mais uma divisão no Líbano

O exército israelita anunciou hoje o destacamento de mais uma divisão no Líbano, no âmbito da invasão desencadeada a 01 de outubro, após quase um ano de combates na zona fronteiriça com a milícia xiita Hezbollah.

A 98ª Divisão, destacada no sul do Líbano, iniciou ataques a um bastião”do Hezbollah na região com o objetivo de “eliminar várias ameaças terroristas”, afirmou o exército, sem revelar mais pormenores sobre as operações.

O exército disse ainda que estas operações foram apoiadas pela força aérea e sublinhou que até agora “dezenas de alvos” foram atingidos, incluindo “quartéis-generais terroristas, depósitos de munições” e “postos de observação”.

Foi também anunciada a morte de Ali Tafiq Duich, um comandante do Hezbollah, responsável pelas operações com mísseis de médio alcance, durante um bombardeamento na segunda-feira.

Israel desencadeou uma incursão militar terrestre no Líbano, em 01 de outubro, depois de várias semanas de intensos bombardeamentos aéreos e ataques contra o país e após mais de 11 meses de fogo cruzado com o Hezbollah na zona fronteiriça.

O Hezbollah iniciou ataques contra o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao movimento islamita palestiniano Hamas, um dia depois de um ataque do grupo extremista ter desencadeado (a 07 de outubro de 2023) uma ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

As autoridades libanesas reportaram cerca de 3.300 mortos desde o início das hostilidades entre Telavive e o Hezbollah, em 08 de outubro de 2023.