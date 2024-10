Médio Oriente: Hezbollah classifica como perigoso ataque israelita ao Irão

O movimento xiita libanês Hezbollah, apoiado por Teerão, descreveu hoje os ataques israelitas ao Irão como uma “escalada perigosa”, responsabilizando os Estados Unidos pelo ataque lançado pelo seu aliado.

“O Hezbollah condena veementemente a traiçoeira agressão sionista contra a República Islâmica do Irão e considera-a uma escalada perigosa em toda a região”, afirmou o Hezbollah em comunicado.

O movimento xiita acrescentou que os Estados Unidos “têm total responsabilidade pelos massacres, tragédias e dor” causados por Israel.

Hoje, Israel anunciou publicamente pela primeira vez que tinha atacado o Irão, com ataques antes do amanhecer, contra instalações de produção de mísseis, baterias de mísseis terra-ar e outros sistemas aéreos naquele país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Líbano também condenou os ataques israelitas, considerando-os uma “violação da soberania do Irão e uma séria ameaça à segurança regional”.

A diplomacia libanesa apelou ainda ao Conselho de Segurança da ONU para “colocar um fim à escalada militar de Israel” na região.

Há mais de um ano que o Hezbollah e Israel se defrontam na fronteira, numa “frente de apoio” pelo movimento libanês em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza e pelo movimento islamita Hamas, em guerra com Israel desde o seu ataque de 07 de outubro de 2023 em solo israelita.

Em 23 de setembro, o conflito transformou-se numa guerra aberta, com operações terrestres e bombardeamentos no sul e no leste do Líbano, bem como nos subúrbios de Beirute.