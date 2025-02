O secretário-geral da ONU, António Guterres, irá alertar hoje contra qualquer tentativa de “limpeza étnica” em Gaza num discurso que fará dentro de horas em Nova Iorque, avançou o seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

O discurso de Guterres ocorre um dia depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter proposto que os habitantes do enclave palestiniano, devastado após 15 meses de guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, sejam reinstalados em outro lugar “permanentemente”, nomeadamente nos países vizinhos Jordânia e Egito.

“É vital permanecer fiel à base do Direito Internacional. É essencial evitar qualquer forma de limpeza étnica”, disse Dujarric, referindo-se a uma parte do discurso que Guterres fará hoje à tarde (hora local em Nova Iorque) perante o Comité sobre o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestiniano.

Questionado especificamente sobre os planos de Trump para a Faixa de Gaza, Stéphane Dujarric frisou que “qualquer deslocamento forçado da população é equivalente a uma limpeza étnica”.