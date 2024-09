O exército israelita matou hoje um dos suspeitos do tiroteio no posto de controlo de Tarqumiyah, a sul da cidade de Hebron, no sul da Cisjordânia, e que provocou a morte de três polícias.

Em comunicado, o exército israelita indica que as forças do exército e os serviços de inteligência (Shin Bet) cercaram uma residência em Hebron onde um terrorista suspeito do ataque no Tarqumiyah estava escondido.

O exército dá conta que, como resultado do tiroteio, “um terrorista foi eliminado no local”, embora não revele a identidade.

Entretanto, o Ministério da Saúde palestiniano anunciou a morte, em Hebron, de Muhannad Muhammad Mahmoud al-Asoud, de 34 anos, “vítima de balas da ocupação (israelita)”.

Até ao momento, nem o exército nem as autoridades palestinianas confirmaram se o morto é a pessoa que se encontrava no edifício cercado pelos militares ou se há outros ainda em fuga.

“Na sequência do ataque terrorista a tiro na estrada 35, um veículo com três passageiros foi atacado”, indicou hoje de manhã o porta-voz do serviço de emergência Magen David Adom num comunicado.

Pouco depois, o serviço de emergência confirmou a morte no local de um homem e de uma mulher com cerca de 30 anos e a evacuação por helicóptero de um homem com cerca de 50 anos para o Hospital Soroka em estado crítico, onde as tentativas de reanimação não tiveram êxito.

Fontes militares afirmaram que vários atacantes armados chegaram à zona do posto de controlo militar de Tarqumiyah e dispararam contra um veículo de agentes de segurança.

O Hamas reagiu logo após o ataque, afirmando que a operação é “uma resposta aos crimes da ocupação”.

A Cisjordânia ocupada está a viver a maior espiral de violência desde a Segunda Intifada (2000-2005) e este ano, pelo menos, 325 palestinianos foram mortos por fogo israelita, a maioria milicianos ou atacantes, mas também civis, incluindo crianças.

O exército israelita intensificou as incursões na Cisjordânia após o ataque do Hamas a 07 de outubro de 2023 e, desde então, pelo menos 663 palestinianos morreram em incidentes violentos com Israel, principalmente com tropas.