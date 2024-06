O Egito vai reunir-se no domingo com Israel e os Estados Unidos sobre “a reabertura da passagem fronteiriça de Rafah” para a Faixa de Gaza, anunciou hoje o canal egípcio Al-Qahera News.

Citando “um alto funcionário”, o canal noticiou que o Cairo exige “uma retirada total de Israel” do terminal de Rafah entre o Egito e a Faixa de Gaza, segundo a agência francesa AFP.

Rafah é o principal ponto de passagem da ajuda humanitária para o território palestiniano devastado pela guerra.

O exército israelita lançou uma ofensiva em Rafah em 07 de maio para destruir os últimos batalhões do Hamas.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque do grupo islamita em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo Israel.

A ofensiva israelita que se seguiu na Faixa de Gaza provocou mais de 36.300 mortos, segundo as autoridades de saúde do governo do Hamas, que controla o enclave palestiniano desde 2007.