Cerca de 1.000 casas foram destruídas por ventos fortes, na Cidade do Cabo, África do Sul, desalojando perto de 4.000 pessoas, que viviam em bairros degradados, anunciaram hoje as autoridades locais, que antecipam mau tempo até sexta-feira.

Segundo as autoridades meteorológicas sul-africanas, a Cidade do Cabo e as áreas circundantes deverão ser atingidas por várias frentes frias, durante toda a semana (até pelo menos sexta-feira), trazendo chuvas torrenciais, ventos fortes e inundações a toda a região.

A equipa de coordenação de catástrofes da Cidade do Cabo tem estado em alerta desde quinta-feira passada, quando chegou a primeira frente.

Prevê-se que as zonas mais afetadas sejam as povoações pobres e informais nos arredores da segunda maior cidade da África do Sul. Milhares de pessoas foram desalojadas no bairro de Khayelitsha, nos arredores da Cidade do Cabo, depois de ventos fortes terem destruído casas e outras estruturas. A organização de ajuda local “Gift of the Givers” disse ter fornecido 10.000 refeições e 3.000 cobertores às pessoas desalojadas em Khayelitsha durante o fim de semana.

Outras zonas foram inundadas e as condições meteorológicas provocaram cortes de eletricidade em mais de 30 subúrbios, informaram as autoridades locais, adiantando que estão a monitorizar os níveis das barragens para garantir que não transbordem. A libertação controlada de alguma água, uma vez que se espera mais chuva forte esta semana, está em estudo, por parte das autoridades, como forma de tentar controlar a situação.

A Cidade do Cabo é frequentemente atingida por frentes frias vindas do Oceano Atlântico durante os meses de inverno, a meio do ano. Estas são especialmente prejudiciais para os bairros informais empobrecidos.