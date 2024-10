O Kosovo anunciou hoje que vai retomar a entrada de produtos da Sérvia num posto fronteiriço, 16 meses após ter suspendido as importações para evitar, alegou, carregamentos ocultos de armas para os separatistas sérvios.

A reabertura está em conformidade com os esforços dos parceiros ocidentais para promover a reconciliação e a cooperação entre as duas nações vizinhas dos Balcãs.

As tensões entre os dois países aumentaram em maio do ano passado, quando a polícia do Kosovo apreendeu edifícios municipais em comunidades de maioria sérvia no norte do Kosovo, onde os residentes rejeitaram os presidentes de câmara de etnia albanesa eleitos numa votação boicotada pelos sérvios.

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, declarou que o posto fronteiriço de Merdare será reaberto com um controlo reforçado das mercadorias por parte dos agentes aduaneiros, num local situado a apenas 300 metros da fronteira.

Os outros cinco postos fronteiriços serão abertos assim que puderem ser equipados com novos ‘scanners’, disse o governante.

O Kosovo citou a apreensão de quatro grandes esconderijos de armas que, segundo Kurti, poderiam ter sido trazidos através da fronteira disfarçados de comércio, bem como os movimentos de tropas da Sérvia perto da fronteira, como razões para a sua medida em junho de 2023 para restringir o comércio transfronteiriço.

“Foram medidas de segurança, nunca comerciais”, disse hoje Kurti aos jornalistas.

Os meios de comunicação locais no Kosovo informaram que a Alemanha avisou o Kosovo que, a menos que restabelecesse o comércio, poderia ser excluído do Acordo de Comércio Livre da Europa Central e do Processo de Berlim, destinado a impulsionar a cooperação entre seis nações dos Balcãs Ocidentais e a União Europeia (UE).

O Kosovo era uma província sérvia até que a campanha de bombardeamento de 78 dias da NATO, em 1999, pôs fim a uma guerra entre as forças governamentais sérvias e os separatistas de etnia albanesa no Kosovo, que causou cerca de 13.000 mortos, principalmente de etnia albanesa, e expulsou as forças sérvias.

O Kosovo proclamou a independência em 2008, que a Sérvia não reconhece.

A UE e os Estados Unidos estão a pressionar ambas as partes para que implementem os acordos que o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, e Kurti alcançaram em fevereiro e março do ano passado.

Estes incluem o compromisso do Kosovo de criar uma Associação dos Municípios de Maioria Sérvia. Espera-se também que a Sérvia cumpra o reconhecimento de facto do Kosovo, que Belgrado ainda considera sua província.

As forças de manutenção da paz internacionais lideradas pela NATO (KFOR) aumentaram a sua presença no Kosovo após os momentos de tensão do ano passado.