A juíza Julia Sebutinde do Tribunal Penal Internacional (TPI) desde 2012, foi nomeada no passado dia 6 de fevereiro, vice-presidente deste tribunal pelos seus pares. É doutorada em serviço internacional de justiça e direitos humanos.

Julia Sebutinde, foi a juíza dissidente que votou contra as seis ordens de emergência ordenadas pelo TPI a Israel para tomar medidas na guerra de Gaza, as quais incluíam que o estado Judaico providenciasse auxílio humanitário.

Sebutinde, esteve em grande destaque no mês passado após ter rejeitado as seis ordens que TPI impôs contra Israel, resultantes da aplicação feita pela República da África do Sul que acusou o Estado de Israel de violar a Convenção de Genocídio, alegando que milhares de civis morreram em consequência de operações militares em Gaza desde os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

A juíza, nascida no Uganda, está em Haia há 12 anos naquele órgão internacional permanente e universal é perita em casos de crime de guerra e teve nas suas mãos, como por exemplo, o de Charles Taylor, ex-presidente da Libéria, condenado pelo TPI de crimes contra a humanidade que incluíram, terrorismo, assassinatos, violações e estupros

Julia Sebutinde rejeitou as acusações de intenção de genocídio contra palestinianos em Gaza, e de serem inválidas porque Israel avisava os civis das operações militares em Gaza e o discurso de ‘eliminar tudo’ era referente ao Hamas.