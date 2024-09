As forças armadas israelitas confirmaram hoje que mataram o líder do movimento islamita palestiniano Hamas no Líbano durante a noite, onde está a realizar ataques contra o Hezbollah libanês.

Durante a noite, o exército “atacou e eliminou o terrorista Fatah Sharif, chefe da secção libanesa da organização terrorista Hamas”, indica um comunicado das Forças de Defesa de Israel.

O documento acrescenta que Fatah Sharif era “responsável pela coordenação das atividades terroristas do Hamas no Líbano com os agentes do Hezbollah.

Anteriormente o Hamas denunciou a morte do líder no Líbano, hoje, durante um ataque israelita no sul do país árabe.

“O comandante Fatah Sharif morreu na madrugada de hoje na sequência de uma operação de assassinato terrorista e criminosa num ataque aéreo que teve como alvo toda a família no campo de refugiados de al-Bass, no sul do Líbano”, referia um comunicado do Hamas.