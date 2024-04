Israel: Autoridades israelitas detêm irmã de líder do Hamas

A polícia israelita anunciou hoje que deteve a irmã do líder do Hamas Ismail Haniyeh, Sabah Abdel Salam Haniyeh, no sul de Israel, no âmbito de uma investigação de “terrorismo” liderada pelas autoridades de segurança israelitas.

“[Sabah] É suspeita de ter contactos com agentes do Hamas e identificar-se com a organização, enquanto incita e apoia atos de terrorismo em Israel”, disse um porta-voz da polícia à agência de notícias AFP.

A irmã do líder do Hamas, de 57 anos e de nacionalidade israelita, foi detida após as forças israelitas invadirem a sua casa na cidade de Tel Sheva, no sul de Israel, segundo um comunicado da polícia.

De acordo com a nota, que foi divulgada pelos meios de comunicação israelitas, foram encontradas provas suficientes na casa de Sabah que a implicam em “crimes graves contra a segurança” de Israel.

A mulher deverá comparecer perante o tribunal de primeira instância da cidade de Beersheba, informou ainda o jornal Times of Israel.

O exército israelita está em guerra em Gaza contra o Hamas, considerado por Israel uma organização terrorista, e um dos seus líderes, Ismail Haniyeh, está a viver no Qatar.

A guerra foi desencadeada pelo ataque de 07 de outubro por comandos do Hamas no sul de Israel, que resultou na morte de pelo menos 1.200 pessoas, principalmente civis, segundo dados oficiais israelitas.

Segundo Israel, cerca de 250 pessoas também foram sequestradas e 130 delas ainda são reféns, incluindo 34 que morreram em Gaza.

Em resposta, o exército israelita lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que deixou pelo menos 32.700 mortos, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.