Irão: Diplomacia dos EUA diz que regime está “mais fraco do que nunca”

O regime do Irão está “mais fraco do que nunca” e considerou provável o reinício dos protestos, com os Estados Unidos a intensificar a pressão sobre Teerão, disse hoje o secretário de Estado norte-americano.

“Este regime está provavelmente mais fraco do que nunca e o problema fundamental que enfrenta é que não tem forma de satisfazer as principais reivindicações dos manifestantes, nomeadamente a queda da economia”, disse Marco Rubio, perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado dos EUA.

Questionado sobre a avaliação feita pelo Departamento de Estado, Rubio afirmou que, ao contrário de anteriores ondas de contestação, os dirigentes iranianos não dispõem de meios para responder às queixas centrais da população, em particular à grave crise económica.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos considerou que os protestos “podem ter diminuído”, mas vão “ressurgir no futuro”, uma vez que o regime, a menos que esteja disposto a mudar ou a abandonar o poder, não consegue satisfazer “as reivindicações legítimas e consistentes do povo iraniano”.

Há cerca de um mês, dificuldades económicas desencadearam protestos que se alargaram em várias cidades iranianas, desafiando a teocracia no poder.

Entretanto, Washington deslocou recursos militares para a região, levando o Irão a procurar apoio junto de países vizinhos do Médio Oriente, perante a ameaça de um eventual ataque militar norte-americano.